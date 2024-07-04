На Megogo появился видеокурс по поддержке ветеранов от ДТЭК и Метинвеста

Компании ДТЭК и Метинвест запустили на стриминговой платформе Megogo видеокурс по поддержке ветеранов "Герои рядом".

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На стреминговой платформе Megogo уже доступен видеокурс "Герои рядом". Он пригодится для руководителей, стремящихся помочь своим сотрудникам-ветеранам вернуться к гражданской жизни", – говорится в нем.

Отмечается, что видеокурс состоит из лекций от экспертов разных областей, имеющих практический опыт работы с ветеранами.

"В разработке видео-курса "Герои рядом" непосредственно участвовали сами ветераны и полностью построен на их опыте. Это сотрудники ДТЭК и Метинвест, которые встали на защиту страны и после службы вернулись домой и на рабочие места", –- рассказала руководитель маркетинга и коммуникаций Academy DTEK Татьяна Шерман.

В видео-курсе ветераны делятся своим опытом, а психологи, специалисты по управлению персоналом, руководители, имеющие опыт работы с бывшими военными – советами и действенными инструментами поддержки.

Цель курса – помочь руководителям и коллективам лучше понять потребности сотрудников-ветеранов, их сильные стороны как эффективно помогать в адаптации.

"Мы понимаем, насколько важна в этом процессе роль команды – коллег, которые будут ежедневно окружать ветеранов на рабочем месте. Так что учебный курс "Герои рядом" даст сотрудникам более глубокое понимание, с какими трудностями и потребностями сталкиваются наши защитники, и как правильно им помочь. Успешная адаптация ветеранов – это большая ответственность и общий путь, который мы преодолеем вместе", – подчеркнула директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.