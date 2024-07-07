Свят став чемпіоном НБА! Неймовірно!

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Фантастично! Але, мабуть, дивлячись для кого! Ми з ним мріяли про це давно і я, чесно кажучи навіть можу сказати, що був впевнений, що таке станеться, і питання для мене було лише в тому, коли. Тому для мене це чемпіонство було звичайно емоційне, радісне та феєричне, але не скажу, що неочікуване. Це, мабуть, більше те відчуття, коли збувається давня мрія і коли ти просто по-справжньому радий за близьку твоєму серцю людину!

Дуже радий за Свята! Не буду казати дуже гучних слів, але це точно що він для мене більше аніж просто вихованець. Мабуть, я, як ніхто інший, знаю, як багато та важко йому прийшлося працювати для досягнення цього результату! Радий за себе, точніше кажучи, за те, що та робота, в яку я занурився з головою на останні майже 30 років, дала ще й такий результат. Що казати, ми працюємо із Святославом безперестанно останні 17 років (з 2007 року), звичайно, я радий!

Радий за Черкаси, за Україну та за наш рідний баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи" за те, що виховали чемпіона НБА!

Це взагалі щось неймовірне! Лише вдуматися в це, баскетбольний клуб із Черкас підготував вже декілька гравців національної збірної України, гравців НБА та чемпіона НБА! Яку ще треба зробити рекламу для баскетбольного клубу щоб залучати нових спонсорів та юних вихованців? Радий за Михайла Бродського, тому що його вклад в цей успіх дуже важко переоцінити, і я впевнений, він цим також пишається!

Свят це дійсно гордість клуба, міста і нашої України! І чесно кажучи, серце колотилося з неймовірною швидкістю і з особливим відчуттям гордості, коли Свят робив чемпіонське фото з командою, загорнутий в український прапор, який ми, доречі, з моїм Максом пронесли в зал через охоронців, які нас з цим прапором туди не пускали. І це розуміння, що наступні 100 років, а може, й більше, це чемпіонське фото "Бостон Селтикс" буде завжди нагадувати всім, що там є частинка української душі, частинка української нації, все це дуже радувало! Всі розуміють що в такі важкі часи для України, ця можливість нагадати про нашу країну всьому світу, якою скористався Свят, дуже важлива!

Але зараз я хочу написати не про це.

Я хочу поздоровити з цим успіхом моїх чудових друзів, людей, без яких цього б точно не відбулося! Хочу поздоровити батьків Свята - Інну та Юрія Михайлюків!

Перш за все, це неймовірні люди! Я з гордістю називаю їх своїми Друзями, тому що так воно і є! І мене дуже тішить той факт, що друзями ми стали за довго до того, як Свят став чемпіоном НБА, чи навіть проявив себе на юнацьких чи молодіжних чемпіонатах Європи. Це все вже відбулося потім. А до цього була дружба, яка тримається вже більше, ніж 15 років. І я неймовірно пишаюся цією дружбою! Інна і Юра чудові батьки! І я завжди казав, що успіх Свята це симбіоз багатьох факторів, і одним із найважливіших є саме його батьки! їх підтримка, віра у свою дитину та піклування про нього. Я памʼятаю, як Юра повністю підлаштовував свій робочий графік під розклад та потреби Свята. Рано вранці перед школою він віз його на наше індивідуальне тренування, потім відвозив до школи, зі школи знову на тренування... і так багато років. Всі поїздки в село, на город чи просто за родинними справами були підлаштовані під наші тренування! (Маю надію, що я достатньо разів врятував Свята від важкої праці в селі і він це оцінив). Юра дійсно на 100% присвятив своє життя своєму синові. Особисто в мене це викликає неабияку повагу до цього Чоловіка! Інна завжди гріла Свята своєю материнською любовʼю та підтримкою! І ще раз повторюся, що це той фактор, без якого я впевнений, ніколи не сталося б всіх тих великих і маленьких перемог та рекордів, якими просто доверху наповнена баскетбольна карʼєра Святослава і ніколи не сталося б цього чемпіонства НБА!

Отже Юра та Інна, я пишаюся тим, що ви мої Друзі, і я від щирого серця вітаю вас з цим черговим історичним успіхом вашого Свята! Вітаю Вас із Вашим чемпіоном НБА!

Ви неймовірні! Обіймаю Вас!!!