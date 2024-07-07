'Обещала устроить кузькину мать': продюсер заявил о давнем конфликте Билык и Пугачевой

Ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак предположил, почему украинская певица Ирина Билык встала на защиту юной коллеги KOLA, когда та пожаловалась на кибератаку со стороны конкурентов. Как он пояснил, у известной артистки была схожая ситуация с российской эстрадной исполнительницей Аллой Пугачевой.

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По словам Фешака, Примадонна едва не лично пригрозила российским медиа во избежание конкуренции с украинкой. Об этом продюсер рассказал в новом выпуске новостей шоу-бизнеса на "Люкс ФМ".

"Во времена, когда динозавры были маленькими, жили в яйцах, был период, когда все артисты пытались завоевать еще и российский рынок. Ирина Николаевна – это было уже очень давно, лет 15 назад – ломанулась в "эрефию" (Россию – ред.). У нее были классные песни тогда: "Снег", "Рябина", – вспомнил продюсер.

Узнав планы Билык и послушав ее популярные лирические треки, Пугачева якобы почувствовала конкуренцию.

"Насколько я знаю, был скандал с Аллой Борисовной Пугачевой, потому что "пугачиха", наслушавшись этих песен – по-моему, они имеют общий вайб – она едва не лично обзвонила всех руководителей медиа в Москве и сказала: "Не дай Бог вы будете делать из нее звезду, я вам устрою – здесь она сняла тапок и начала бить по трибуне – кузькину мать", – пересказал слухи Фешак.

Напомним, на днях певица KOLA обвинила коллег из украинского шоу-бизнеса в "заказе". Артистка считает, что из-за зависти некоторых звезд ее новый клип стал недостаточно популярным.

Народная артистка Украины поддержала младшею коллегу и призвала украинцев посмотреть ее новую видеоработу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Билык мощно обратилась к Киркорову, который "продал душу дьяволу".

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