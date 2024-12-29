На любой вкус: веселые посевалки для детей и взрослых

Посевание – древний украинский обряд, связанный с празднованием Нового года, что символизирует обновление жизни, богатство и процветание. Начинают посевать в полночь после Щедрого вечера, то есть 1 января. Посевальщики ходят в гости, посыпая пол зерном и произнося при этом специальные стихи. Используют пшеницу, овес или ячмень, символизирующие будущий урожай.

Видео дня

Стоит заранее подготовить зерно и изучить хорошее поздравление. OBOZ.UA публикует лучшие посевалки для детей и взрослых.

***

Сію, сію, посіваю,

Щастя-долі вам бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку,

І в мішку, І в коморі, І в оборі,

В ложці, в мисці, І в колисці!

***

Сію-вію-посіваю

З Новим роком Вас вітаю!

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні

Засіваю Вашу хату,

Будьте радісні й багаті!

Сію густо перехресно

На добробут людям чесним

Промовляю з кожним кроком

З Новим Щастям з Новим роком!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали –

І до хліба, і до сала…

***

Сію, сію посіваю,

Щастя, долі вам бажаю.

Я посію на тепло,

І щоб світло в вас було.

Я посію вам пшениці,

Щоб ви мали паляниці.

Ще посію гарне жито,

Щоб скоріше в мирі жити.

Просо ще посію,

На віру й надію.

Та ще рису та пшона,

Щоб закінчилась війна.

Вже пуста моя торбина,

Хай все буде Україна!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм, засіваєм, з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сійся, родися, жито, пшениця,

Всяка пашниця:

Зі споду корениста, зверху колосиста.

Будьте зі святом здорові,

З Новим роком та Різдвом Христовим!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повінчувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні, пишні,

Як весною вишні.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

***

Сію, сію посіваю

Всім здоров’ячка бажаю!

Щоб жили усі Ви в мирі

В сильній, вільній, Україні.

Щоб любов текла рікою

З посівалкою такою.

Хай збуваються всі мрії,

Сподівання і надії.

Вдалим буде Новий рік,

Всім прожити довгий вік!

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