Календарь постов на 2025 год: как изменились даты

Пост в христианской традиции – это не только об ограничениях в пище. Во время поста особое внимание следует уделять духовному очищению, добрым делам, светлым мыслям. После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Это же касается и постов.

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OBOZ.UA публикует подробный календарь постов на 2025 год. Кстати, православные посты в большинстве своем многодневные, а есть и такие, которые держат один день. В целом в монастырях в течение года принято поститься по средам и пятницам.

Великий пост

Великий пост – самый длинный и строгий. Он длится 48 дней, а даты ежегодно меняются, поскольку привязаны к Пасхе. Даты Великого поста одинаковы как для нового, так и для старого стиля.

В 2025 году пост перед Пасхой начнется 3 марта и завершится 19 апреля.

Петров пост

Следующий после Пасхального поста называется Петров. Начинается он через неделю после Троицы, а заканчивается накануне дня Петра и Павла. Троица, как и Пасха, – переходный праздник, так что даты ежегодно разнятся.

Интересно, что в 2024 году ПЦУ отменила Петров пост из-за поздней Пасхи. Фактически по новому стилю для него не осталось необходимого отрезка календарного времени.

В 2025 году Троица будет приходиться на 8 июня по новому стилю. Петров пост начнется 16 июня, а закончится 28 июня. Кстати, по старому календарю пост начнется 8 июня и продлится до 11 июля.

Успенский пост

Успенский пост традиционно длится две недели в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успение приходится на 15 августа, так что период поста будет с 1 по 14 августа.

По старому стилю Успенский пост начнется 14 августа, а закончится 27 августа.

Рождественский пост 2025

Последний пост в году длится 40 дней. Те, кто отмечает Рождество 25 декабря, будут держать пост с 15 ноября по 24 декабря.

По старому стилю Рождественский пост приходится на период с 28 ноября по 6 января.

Однодневные посты

В православной традиции есть и практика однодневных постов.

Их всего три:

пост на Крещенский Сочельник: 5 января по новому стилю и 18 января по старому;

пост в день Усекновение главы Иоанна Предтечи; 29 августа по новому стилю, и 11 сентября – по старому.

пост на праздник Воздвижения Креста Господня: 14 и 27 сентября соответственно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об основных традициях Рождественского поста.

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