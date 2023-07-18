На Львовщине умер самый старый гусь Украины: он родился еще во времена СССР. Фото

На Львовщине умер самый старый гусь Украины. Птица по имени Гага родилась еще во времена СССР. Гусыни не стало на 39 году жизни.

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Об этом сообщил в Facebook Орест Зуб. Мужчина отметил, что гусь был старше его самого (чтобы просмотреть фото, докройте до конца страницы).

"Вот и не стало нашей Гаги. К слову, она была старейшим гусем Украины и умерла на 39 году жизни. Гага вылупились из яичка в далеком 1984 году. Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного дома неподалеку от Львова, куда после Второй Мировой приехала семья моего дедушки", – рассказал Зуб.

По его словам, с Гагой отходит целая эпоха. В последние годы гусь потерял зрение, но, несмотря на это, ежедневно медленно обходил двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой, как утверждает Зуб, кроме нее, уже никто не ходил.

"Для нашей семьи она была настоящим символом. Мы наведывались к ней почти еженедельно. Искреннее спасибо соседям, которые следили за ней... Настало ее время отойти в птичий рай. Земля тебе пухом, Гага", – написал мужчина.

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