Извини, Спайк: самой старой собакой в мире признан 30-летний Боби из Португалии. Фото

Самой старой собакой в мире признан пес Боби из Португалии. Животное возрастом 30 лет и 268 дней попало в Книгу рекордов Гиннеса одновременно как старейшая из живых собак в мире и самая старая собака, которая когда-либо жила.

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Об этом сообщает CNN. Бобби родился 11 мая 1992 года и всю жизнь провел с семьей Коста в селе Конкейрос на западе Португалии.

Пес португальской породы Rafeiro do Alentejo уже прожил больше чем в два раза дольше, чем это характерно для таких собак. Обычно эти псы, выведенные для выпаса скота и охраны территорий, живут от 12 до 14 лет.

Таким образом Бобби побил рекорд австралийского пса-пастуха Блуи – тот прожил 29 лет и 5 месяцев между 1910 и 1939 годами. Возраст Боби был подтвержден Ветеринарной медицинской службой муниципалитета Лейрия и SIAC – базой данных домашних животных, авторизованной правительством Португалии.

"Бобби был воином все эти годы, только он знает, как он держался. Это, пожалуй, было нелегко, потому что средняя продолжительность жизни собаки не так высока, и если бы он только говорил, она мог бы объяснить этот успех", – рассказал владелец пса Леонель Коста. Ему было 8 лет, когда родился Бобби.

Пес всегда был очень дружелюбным, играл с другими животными, любил человеческую пищу, а также гулять по лесам и полям вокруг дома. С возрастом Боби стало тяжело ходить, у него ухудшилось зрение. Сейчас пес любит поспать после еды, большую часть времени он проводит на заднем дворе вместе с четырьмя котами.

В семье Коста собаки-долгожители – это не редкость. Мать Боби, Гира, прожила до 18 лет, а другая собака семьи, Чикоте, 22 года.

Интересно, что последние две недели самой старой собакой в мире считался 23-летний чихуахуа Спайк из Огайо (США). Однако Боби своим появлением сверг его с "престола".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Каролине, США, умерла собака по кличке Пебблс, которая 28 марта 2022 года отметила свое 22-летие. Той-фокстерьер был официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса как самая старая собака в мире.

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