На какой срок дают отсрочку от мобилизации в Украине: объяснение

В Украине продолжается мобилизация войск обязанных граждан в Сил обороны. В то же время определенные группы лиц имеют право на законную отсрочку от призыва.

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OBOZ.UA подробно рассказывает, кто именно может оформить отсрочку, как долго она действует и какие шаги нужны для ее оформления. Такое право граждан определяется законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлениями Кабинета министров №76 и №1558.

Срок отсрочки от мобилизации для украинцев

Продолжительность отсрочки от мобилизации зависит от конкретных причин ее предоставления. К примеру, отсрочка отменяется, когда одному из трех детей военнообязанного исполняется 18 лет.

Для разных категорий лиц определены следующие сроки отсрочки:

лица с инвалидностью – на весь период инвалидности;

студенты и аспиранты - на время одного учебного семестра (но не более полугода);

преподаватели и учителя – на весь учебный год;

лица, временно непригодные к службе по решению ВЛК, — на срок, указанный в заключении, но не более 12 месяцев;

госслужащие и государственные чиновники - на период пребывания в должности;

работники критически важных предприятий – не более 12 месяцев.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Военнообязанные, имеющие проблемы со здоровьем, могут получить отсрочку во время мобилизации. Это касается граждан Украины, официально признанных лицами с инвалидностью.

Кроме того, отсрочку могут получить те, кто имеет заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) о временной непригодности к прохождению военной службы по состоянию здоровья. Такая отсрочка предоставляется сроком от 6 до 12 месяцев с обязательным повторным медицинским осмотром в указанный срок.

Отсрочка от мобилизации для родственников погибших, пропавших без вести и бывших пленников

Отсрочку от призыва могут получить следующие категории граждан:

женщины и мужчины, близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной или неполнородный брат или сестра) лиц, погибших или пропавших без вести во время проведения АТО или в результате полномасштабной войны;

женщины, мужчины или опекуны, воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если другой родитель считается пропавшим без вести или официально признан безвестно отсутствующим;

члены семей (супруг, жена, сын, дочь, мать, родные или неполнородные брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Героя Украины.

Также в конце прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий право на отсрочку от мобилизации находившимся в плену гражданским гражданам, а также женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий. Ранее эта норма касалась только военнослужащих.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Военнообязанные могут получить отсрочку от призыва, если у них есть обязанности по уходу за членами семьи. Среди таких оснований:

на иждивении лица находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет (исключение составляют лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более трех месяцев);

наличие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим или находится в местах лишения свободы;

лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка на основании решения суда или когда запись об отце ребенка внесена в Книгу регистрации рождений в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

лица, занимающиеся воспитанием несовершеннолетним ребенком, имеющим установленную инвалидность;

лица, осуществляющие уход за ребенком, страдающим тяжелыми заболеваниями, хотя официальный статус инвалидности ему не присвоен. Это могут быть: серьезные перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные болезни, онкологические или онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, инсулинозависимый сахарный диабет I типа, острые или хронические почечные болезни IV степени;

лица, на иждивении которых совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели, если на их содержании находится ребенок в возрасте до 18 лет, до усыновления имел статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

лица, осуществляющие постоянный уход за больным мужем или женой, а также за своими родителями или родителями своей второй половины;

попечители лиц, которых суд признал недееспособными;

один из их родителей или супругов является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии, что нет других родственников, не подлежащих мобилизации и обязанных обеспечивать уход (исключение составляют случаи, когда такие родственники сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под стражей или отбывают наказание в местах лишения свободы);

жена или муж имеют инвалидность I или II группы, независимо от причин установления этого статуса;

жена военнообязанного является лицом с инвалидностью III группы вследствие онкологической болезни, потери конечности, кисти, стопы, одного из четных органов или в случае наличия психических расстройств, ДЦП или других форм паралитических синдромов;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если другой родитель уже проходит военную службу.

Отсрочка от мобилизации для студентов и преподавателей

Студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме на профессиональном, профессионально-техническом, профессиональном высшем и высшем уровнях образования, и получают новый уровень образования, а также докторанты и поступающие в интернатуру имеют право на отсрочку от мобилизации.

Также не подлежат мобилизации преподаватели и научные работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, а также педагоги учреждений профессионального высшего образования, профессионального образования и общей средней школы, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В декабре 2024 года был уточнен порядок предоставления отсрочки. Теперь студентам предоставляется отсрочка на семестр (до 6 месяцев), а преподавателям – на весь учебный год (с 1 сентября по 31 августа, если другое не установлено учебным заведением).

Каникулы и завершение учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.

Бронирование

Сотрудники некоторых предприятий могут получить отсрочку от мобилизации через процесс бронирования.

Бронирование для своих сотрудников могут осуществлять государственные органы, предприятия и организации, работающие в важных для государства и силах обороны отраслях или определенные критически важными для их функционирования.

В частности, под 100% бронирование попадают:

государственные служащие категории "А";

руководители областных и районных организаций;

председатели местных советов;

мэры городов;

конечные бенефициарные собственники критически важных предприятий и члены наблюдательных советов;

работники стратегических предприятий топливно-энергетического комплекса;

технические работники мобильных операторов и Интернет-поставщиков;

сотрудники специализированных учреждений ООН и международных представительств.

Кроме этого, предприятия, подтвердившие критичность для украинской экономики, смогут осуществлять бронь работников без ожидания в 72 часа. Это возможно благодаря заблаговременному представлению списков работников на портале Действие.

Полную бронь получают медицинские работники, если они работают по основному месту работы в следующих учреждениях:

учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной собственности,

заведениях общественного здоровья,

учреждениях, занимающихся судебно-медицинскими и судебно-психиатрическими экспертизами,

центрах крови.

Также до 90% персонала ГСЧС подлежит бронированию. При этом работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и другие) получают полную бронь.

В конце прошлого года Кабинет Министров разрешил бронирование священнослужителей всех религиозных организаций.

Для других категорий работников и предприятий возможно бронирование, но с определенными ограничениями. К примеру, государственные служащие категорий "Б" и "В" могут быть забронированы не более чем на 50% от общего количества военнообязанных работников.

С 1 декабря 2024 г. в Украине вступили в силу обновленные правила бронирования. Согласно новым требованиям, бронируемый работник должен быть на военном учете, не состоять в розыске, обновить свои военно-учетные данные и быть официально трудоустроенным. Кроме того, его заработная плата не может быть менее 20 тыс. грн.

Согласно новым правилам все критически важные предприятия обязаны подтвердить свой статус и осуществить бронирование работников до 28 февраля 2025 года. Процесс бронирования осуществляется онлайн через платформу "Действие".

Как оформить отсрочку от мобилизации

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, военнообязанный, имеющий на это основания, должен подать соответствующее заявление в ТЦК и СП, где он зарегистрирован.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на отсрочку. Это могут быть медицинские справки, подтверждения учебных заведений, свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности и т.д.

Для работников критически важных отраслей и подлежащих бронированию отсрочку оформляет предприятие или учреждение. С 22 января 2025 года действует упрощенная процедура бронирования через портал "Дія".

Студенты, аспиранты, докторанты и многодетные родители могут подать заявку на отсрочку онлайн через "Резерв+". В скором времени такая возможность станет доступной и для других категорий.

Как сообщал OBOZ.UA, работнику газоснабжающих компаний будет проще забронировать рабочих от мобилизации. Это станет возможным благодаря упрощению процедуры предоставления операторам газораспределительных систем критически важного для экономики статуса.

В то же время, продолжительность отсрочки зависит от срока действия соответствующих оснований. Поэтому важно возобновлять отсрочку до того, как она станет недействительной, поскольку при задержке даже на короткий период человека могут мобилизовать.

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