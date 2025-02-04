Как получить отсрочку от мобилизации в феврале: подробное объяснение

Чтобы получить отсрочку от мобилизации в феврале 2024 года, военнообязанный должен подать в ТЦК заявление на имя председателя комиссии и документы, подтверждающие наличие соответствующих оснований. Специальные комиссии при ТЦК обязаны рассмотреть представленные материалы и проверить их действие в течение семи дней с момента подачи, но не позднее следующего дня после получения запрашиваемой информации.

Видео дня

Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". На основе рассмотрения принимается решение о предоставлении отсрочки или отказа, которое зафиксируется в протоколе.

В случае соблюдения законных оснований для военнообязанного выдается справка с указанием срока отсрочки.

Отсрочка от мобилизации предоставляется на срок, определенный соответствующими законными основаниями, но не свыше установленного указом президента для проведения мобилизации, например, на 90 дней или три месяца.

Начиная с 31 декабря, все имеющиеся отсрочки будут автоматически продолжаться. Обновленная информация будет отражена в приложении "Резерв+" военнообязанного. В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований отсрочки от мобилизации у военнообязанного будет осуществляться с помощью реестра "Оберіг".

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный с изданием Указа президента о продлении мобилизации подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в том числе в случае технической реализации – через приложение "Резерв+".

Отсрочкой для граждан, имеющих бронь, занимаются органы государственной власти, другие государственные органы, органы местной власти, предприятия, учреждения и организации. Они оформляют документы своим военнообязанным работникам в ТЦК в порядке, определенном Кабмином.

В случае отказа от отсрочки о причинах сообщают в письменной форме, решение может быть обжаловано в суде.

Напомним, 2 февраля стало известно, что все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили полную защиту от мобилизации. Соответствующие категории граждан не подлежат призыву и могут беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

Как сообщал OBOZ.UA, предприятия, признанные критическими для украинской экономики, получат возможность забронировать своих работников от мобилизации в ВСУ без ожидания в течение 72 часов. Эта возможность получена благодаря своевременному представлению списков работников на портале Дія.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!