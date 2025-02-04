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Как получить отсрочку от мобилизации в феврале: подробное объяснение

Катя Поплюйко
Общество
2 минуты
783
Как получить отсрочку от мобилизации в феврале: подробное объяснение

Чтобы получить отсрочку от мобилизации в феврале 2024 года, военнообязанный должен подать в ТЦК заявление на имя председателя комиссии и документы, подтверждающие наличие соответствующих оснований. Специальные комиссии при ТЦК обязаны рассмотреть представленные материалы и проверить их действие в течение семи дней с момента подачи, но не позднее следующего дня после получения запрашиваемой информации.

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Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". На основе рассмотрения принимается решение о предоставлении отсрочки или отказа, которое зафиксируется в протоколе.

В случае соблюдения законных оснований для военнообязанного выдается справка с указанием срока отсрочки.

Отсрочка от мобилизации предоставляется на срок, определенный соответствующими законными основаниями, но не свыше установленного указом президента для проведения мобилизации, например, на 90 дней или три месяца.

Как получить отсрочку от мобилизации в феврале: подробное объяснение

Начиная с 31 декабря, все имеющиеся отсрочки будут автоматически продолжаться. Обновленная информация будет отражена в приложении "Резерв+" военнообязанного. В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований отсрочки от мобилизации у военнообязанного будет осуществляться с помощью реестра "Оберіг".

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный с изданием Указа президента о продлении мобилизации подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в том числе в случае технической реализации – через приложение "Резерв+".

Отсрочкой для граждан, имеющих бронь, занимаются органы государственной власти, другие государственные органы, органы местной власти, предприятия, учреждения и организации. Они оформляют документы своим военнообязанным работникам в ТЦК в порядке, определенном Кабмином.

В случае отказа от отсрочки о причинах сообщают в письменной форме, решение может быть обжаловано в суде.

Напомним, 2 февраля стало известно, что все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили полную защиту от мобилизации. Соответствующие категории граждан не подлежат призыву и могут беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

Как сообщал OBOZ.UA, предприятия, признанные критическими для украинской экономики, получат возможность забронировать своих работников от мобилизации в ВСУ без ожидания в течение 72 часов. Эта возможность получена благодаря своевременному представлению списков работников на портале Дія.

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