Кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн и что для этого нужно: разъяснение

Украинцы могут оформить онлайн-отсрочку от мобилизации в Резерв+. Для этого не нужно посещать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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OBOZ.UA объясняет, кто из украинцев может подать заявление на отсрочку прямо из дома и как это сделать Прежде всего, это касается студентов, аспирантов, докторантов, людей с инвалидностью и многодетных родителей.

Кто может получить отсрочку

Как сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook, с 22 января вернули онлайн-отсрочку в Резерв+ для студентов, аспирантов и докторантов после налаживания взаимодействия с Единой государственной электронной базой по вопросам образования. Речь идет о лицах, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра – степень магистра или же после магистра учатся на аспирантуре.

"Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в Резерв+", – отметила она.

По ее словам, сервис онлайн-отсрочок доступен для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, а также для многодетных родителей, имеющих от 3 несовершеннолетних детей в одном браке.

Впрочем, пока другие типы отсрочек не доступны в приложении, но команда ведомства работает над этим. Процесс цифровизации будет происходить постепенно, ведь для запуска услуги не всегда есть доступ ко всем необходимым цифровым данным.

Также в Украине определен перечень категорий военнообязанных, которые могут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23).

Лица с инвалидностью любой группы.

Граждане, временно непригодные к службе по состоянию здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).

Лица, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью (1-й или 2-й группы, а в отдельных случаях – 3-й группы) или пожилыми людьми, если других сидетелей нет.

Многодетные родители, воспитывающие трех или более детей до 18 лет (при отсутствии задолженности по алиментам).

Родственники погибших, пропавших без вести или участников боевых действий во время военного положения или АТО.

Лица, находившиеся в русском плену.

Государственные служащие.

Студенты, которые учатся на уровень выше уже полученного, а также педагоги и ученые, работающие по меньшей мере на ¾ ставки.

Как подать заявку на отсрочку в Резерв+

Авторизуйтесь в приложении Резерв+. Выберите "Подать заявление на отсрочку".

Система проведет поиск по базам и проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку. Если да, то этот статус будет виден в электронном военном документе.

Ранее Черногоренко отметила, что такая функция в Резерв+ позволит уменьшить очереди в ТЦК и избежать бумажных проволочек.

"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки", – пояснила она.

Напомним, если отсрочку от мобилизации не удается оформить онлайн, то гражданину придется обратиться в ТЦК, чтобы подать соответствующее заявление и предоставить документы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вводят электронные направления для прохождения военно-врачебной комиссии, которые можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через Резерв+.

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