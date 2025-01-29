Кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн и что для этого нужно: разъяснение
Украинцы могут оформить онлайн-отсрочку от мобилизации в Резерв+. Для этого не нужно посещать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
OBOZ.UA объясняет, кто из украинцев может подать заявление на отсрочку прямо из дома и как это сделать Прежде всего, это касается студентов, аспирантов, докторантов, людей с инвалидностью и многодетных родителей.
Кто может получить отсрочку
Как сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook, с 22 января вернули онлайн-отсрочку в Резерв+ для студентов, аспирантов и докторантов после налаживания взаимодействия с Единой государственной электронной базой по вопросам образования. Речь идет о лицах, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра – степень магистра или же после магистра учатся на аспирантуре.
"Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в Резерв+", – отметила она.
По ее словам, сервис онлайн-отсрочок доступен для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, а также для многодетных родителей, имеющих от 3 несовершеннолетних детей в одном браке.
Впрочем, пока другие типы отсрочек не доступны в приложении, но команда ведомства работает над этим. Процесс цифровизации будет происходить постепенно, ведь для запуска услуги не всегда есть доступ ко всем необходимым цифровым данным.
Также в Украине определен перечень категорий военнообязанных, которые могут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23).
- Лица с инвалидностью любой группы.
- Граждане, временно непригодные к службе по состоянию здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).
- Лица, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью (1-й или 2-й группы, а в отдельных случаях – 3-й группы) или пожилыми людьми, если других сидетелей нет.
- Многодетные родители, воспитывающие трех или более детей до 18 лет (при отсутствии задолженности по алиментам).
- Родственники погибших, пропавших без вести или участников боевых действий во время военного положения или АТО.
- Лица, находившиеся в русском плену.
- Государственные служащие.
- Студенты, которые учатся на уровень выше уже полученного, а также педагоги и ученые, работающие по меньшей мере на ¾ ставки.
Как подать заявку на отсрочку в Резерв+
- Авторизуйтесь в приложении Резерв+.
- Выберите "Подать заявление на отсрочку".
Система проведет поиск по базам и проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку. Если да, то этот статус будет виден в электронном военном документе.
Ранее Черногоренко отметила, что такая функция в Резерв+ позволит уменьшить очереди в ТЦК и избежать бумажных проволочек.
"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки", – пояснила она.
Напомним, если отсрочку от мобилизации не удается оформить онлайн, то гражданину придется обратиться в ТЦК, чтобы подать соответствующее заявление и предоставить документы.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вводят электронные направления для прохождения военно-врачебной комиссии, которые можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через Резерв+.
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