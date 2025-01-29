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Кто может оформить отсрочку от мобилизации онлайн и что для этого нужно: разъяснение

OBOZ.UA
Общество
3 минуты
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Отсрочка от мобилизации

Украинцы могут оформить онлайн-отсрочку от мобилизации в Резерв+. Для этого не нужно посещать Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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OBOZ.UA объясняет, кто из украинцев может подать заявление на отсрочку прямо из дома и как это сделать Прежде всего, это касается студентов, аспирантов, докторантов, людей с инвалидностью и многодетных родителей.

Кто может получить отсрочку

Как сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook, с 22 января вернули онлайн-отсрочку в Резерв+ для студентов, аспирантов и докторантов после налаживания взаимодействия с Единой государственной электронной базой по вопросам образования. Речь идет о лицах, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра – степень магистра или же после магистра учатся на аспирантуре.

"Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в Резерв+", – отметила она.

Отсрочка от мобилизации для студентов, аспирантов и докторантов

По ее словам, сервис онлайн-отсрочок доступен для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, а также для многодетных родителей, имеющих от 3 несовершеннолетних детей в одном браке.

Мобилизация в Украине – отсрочка для многодетных родителей

Впрочем, пока другие типы отсрочек не доступны в приложении, но команда ведомства работает над этим. Процесс цифровизации будет происходить постепенно, ведь для запуска услуги не всегда есть доступ ко всем необходимым цифровым данным.

Также в Украине определен перечень категорий военнообязанных, которые могут получить отсрочку от мобилизации в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23).

  • Лица с инвалидностью любой группы.
  • Граждане, временно непригодные к службе по состоянию здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).
  • Лица, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью (1-й или 2-й группы, а в отдельных случаях – 3-й группы) или пожилыми людьми, если других сидетелей нет.
  • Многодетные родители, воспитывающие трех или более детей до 18 лет (при отсутствии задолженности по алиментам).
  • Родственники погибших, пропавших без вести или участников боевых действий во время военного положения или АТО.
  • Лица, находившиеся в русском плену.
  • Государственные служащие.
  • Студенты, которые учатся на уровень выше уже полученного, а также педагоги и ученые, работающие по меньшей мере на ¾ ставки.

Как подать заявку на отсрочку в Резерв+

  1. Авторизуйтесь в приложении Резерв+.
  2. Выберите "Подать заявление на отсрочку".
Резерв+ - как оформить отсрочку онлайн - мобилизация в Украине

Система проведет поиск по базам и проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку. Если да, то этот статус будет виден в электронном военном документе.

Ранее Черногоренко отметила, что такая функция в Резерв+ позволит уменьшить очереди в ТЦК и избежать бумажных проволочек.

"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки", – пояснила она.

Напомним, если отсрочку от мобилизации не удается оформить онлайн, то гражданину придется обратиться в ТЦК, чтобы подать соответствующее заявление и предоставить документы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине вводят электронные направления для прохождения военно-врачебной комиссии, которые можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через Резерв+.

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