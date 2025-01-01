На какой срок будут давать отсрочку от мобилизации в 2025 году: разъяснение

В 2025 году отдельные категории военнообязанных могут получить отсрочку от мобилизации, но ее действие не будет неизменным. Даже при наличии оснований для отсрочки его придется периодически обновлять.

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На какой срок отсрочка и что на это влияет, рассказываем дальше. Причины для отсрочки от мобилизации могут быть разнообразными – в частности, это семейные обстоятельства, состояние здоровья или обучение.

В то же время, продолжительность отсрочки зависит от срока действия соответствующих оснований. Например, студенты высших учебных заведений теряют право на отсрочку после завершения учебы.

Согласно постановлению правительства, отсрочка от службы действует не дольше периода мобилизации. С начала полномасштабного вторжения она предоставляется на 90 дней (около трех месяцев), после чего президент продолжает мобилизацию и военное положение новым указом.

Поэтому отсрочка действует только до истечения срока действия указа о мобилизации и после этого основания для ее предоставления нужно проверять снова, а также оформлять повторно. Важно возобновлять отсрочку до того, как она станет недействительной, поскольку при задержке даже на короткий период человека могут мобилизовать.

Лицам с инвалидностью I, II и III группам также необходимо оформлять отсрочку и продолжать ее по истечении срока действия. Поскольку из учета исключают только тех, кого сочли непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК). Для этого необходимо подать заявление об исключении в территориальный центр комплектования только один раз.

В то же время, временно непригодным лицам необходимо оформить отсрочку. Они должны пройти повторное освидетельствование через 6-12 месяцев после заключения ВЛК, но в течение этого периода должны продолжать оформлять отсрочку через ТЦК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, с какими болезнями почек не могут мобилизовать в армию. В частности, такие болезни включают почечную недостаточность, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит и другие.

Напомним, что граждане призывного возраста, которые были оштрафованы ТЦК, а затем обратились за получением отсрочки, могут ее получить в случае наличия законных оснований. Юристы отмечают, что при рассмотрении документов на отсрочку рассматриваются именно основания для ее получения, историю уплаты или неуплаты штрафов при этом никто не исследует.