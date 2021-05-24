Человечество предупредили о грядущих разрушительных ураганах

В 2021 году в акватории Атлантического океана возрастет количество ураганов и превысит средний показатель. По данным метеорологов количество океанических штормов будет около 20.

Об этом говорится в прогнозе Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Эксперты пояснили, что за 1981 по 2010 год в среднем за наблюдаемый сезон (1 июня по 20 ноября) в Атлантике происходило 12 штормов. Шесть из которых становились ураганами и три классифицировались как "крупные ураганы".

При этом анализ ураганов с 1991 по 2020 показал, что в 2021 году количество штормов прогнозируется от 13 до 20. Шесть из них могут стать ураганами, а пять станут еще опаснее, где скорость ветра достигнет 179 км/час.

В NOAA добавили, что существует 60% вероятность того, что сезон ураганов в Атлантике будет выше обычного. Но ожидается, что он не будет таким интенсивным, как прошлогодний, когда был установлен рекорд за всю историю с 30 именованными штормами.

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