На Херсонщине бушуют лесные пожары, оккупанты запрещают жителям их тушить

В Херсонской области возле сел Геройское и Ивановка бушуют лесные пожары. Но российские оккупанты не позволяют местным жителям их тушить.

Об этом в Facebook сообщил глава Чулаковской сельской территориальной общины Александр Мусиенко. "Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни людей, которые спрашивают, а что делать – сгореть или утопиться?" – пишет он.

Мусиенко призвал максимально распространять информацию о пожарах, ведь, по его словам, есть реальная угроза жизням местных жителей. "Это крик души людей, ведь там дети, старики, которым грозит смерть от огня или дыма! Прошу помощи!" – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия якобы планирует в мае провести так называемый референдум о присоединении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Также страна-агрессор намерена создать в Херсонской области "ХНР".

Но украинская разведка сообщает, что планы РФ по созданию "ХНР" могут быть полностью разрушены украинским сопротивлением на территории области. Москве "референдум" в Херсонской области нужен, чтобы продать россиянам победу в Украине.