На Харьковщине трагически погибла фельдшер скорой помощи. Фото

В селе Манченки в Харьковской области при непонятных обстоятельствах погибла 61-летняя местная жительница Тамара Гайвороновская. Женщина посвятила всю жизнь работе фельдшером скорой помощи.

Ее тело нашли родственники в выгребной яме на территории дома, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило правоохранителям 24 сентября около 11 вечера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейские прибыли на место ЧП и установили, что женщина без признаков жизни лежала в яме, которая была частично прикрыта пластиковой крышкой. На теле умершей отсутствовали видимые признаки насильственной смерти. Его направили на экспертизу.

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Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Полиция начала устанавливать обстоятельства трагедии.

"Несмотря на то, что Тамара Михайловна была фельдшером, а не врачом, ее знаний и навыков хватило бы на врачебный диплом – всегда старалась по максимуму оказать помощь, назначить лечение. Это был специалист, который не просто "довозил до больницы". Это был настоящий фельдшер скорой помощи, квалификация которого вызывала уважение у всех, кого я знаю", – написал коллега погибшей Денис Олегович в Facebook.

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