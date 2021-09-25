На Львовщине умерла самая низкая мама в Украине. Фото

В городе Червоноград Львовской области в ночь на субботу, 25 сентября, умерла самая низкая мама Украины Мария Украинец. Рост женщины составлял лишь 96 сантиметров, а вес – 26 кг.

Мария ушла из жизни в возрасте 36 лет, она страдала от онкологического заболевания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда "Осуществить мечту" Ульяна Флишко.

"Марии Украинец больше с нами нет...Боже, прими ее душу к себе", – написала она.

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У самой низкой мамы был диагноз карликовость, она перестала расти в подростковом возрасте. Это не помешало ей 10 лет назад родить здоровую девочку ростом 46 см и весом почти три килограмма. Ребенка назвали Вероникой.

Мужа Марии Украинец и отца ее дочери звали Олег, он был ростом 187 сантиметров. Он всегда помогал жене по хозяйству, это был счастливый брак. Однако три года назад Мария и Вероника остались одни после того, как Олега до смерти избили на улице, пишет Zaxid.net.

Тогда заботиться о самой низкой матери ее дочери взялся ее брат Владимир. Страшный диагноз – злокачественное новообразование – женщине поставили примерно полгода назад. Она боролась с болезнью и даже перенесла тяжелую операцию, однако рак оказался сильнее и унес жизни рекордсменки.

В последнее время она сильно похудела из-за болезни и сильной боли и питалась только водой.

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас живет старшая мама Украины Валентина Пидвербная. Она родила девочку десять лет назад, когда ей было уже 65.

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