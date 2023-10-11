На Харьковщине сообщили о подозрении настоятелю храма УПЦ МП, который освящал технику оккупантов. Фотофакты

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении священнику УПЦ (МП) из Харьковщины. Во время оккупации части региона российскими войсками предатель принимал их и даже освящал технику врага.

Об этом в среду, 11 октября, сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины. Он был настоятелем одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП) во временно оккупированном населенном пункте Двуречная Купянского района.

Он публично благословлял оккупационную российскую армия на убийства украинского народа, освящая их военную технику. Когда Силы обороны освободили Изюм и близлежащие территории предатель вместе со своей семьей сбежал на территорию страны-агрессора России.

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В ОГП опубликовали снимки, как священник поклонялся россиянам. В конце июля 2022 года в Двуречной состоялось публичное религиозное "мероприятие" по случаю "Дня Крещения Руси", который проводился местными представителями УПЦ МП.

Именно там протоиерей Московского патриархата благословлял оккупантов из России и освящал их военную автомобильную технику.

Тогда он приказал своим приспешникам фотографировать и снимать видео с этого "мероприятие", чтобы потом кадры распространяли российские пропагандистские издания.

Имя коллаборанта в прокуратуре не назвали, Как пишет "Харьковский антикоррупционный центр", речь идет об Александре Свиридове. Именно за ним был закреплен Успенский храм в поселке Двуречная и часовня Преподобного Сергея Радонежского в селе Колодязное.

Ему заочно сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, священнослужитель УПЦ МП Владимир Долгих "сбежал от преследования СБУ" на территорию РФ. Он проживал в столице Украины и преподавал в Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) УПЦ МП.

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