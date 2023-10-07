Киевский священник и преподаватель Владимир Долгих сбежал из Киева в Москву: что известно

Священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата Владимир Долгих "сбежал от преследования СБУ" на территорию Российской Федерации, заявили в сети. Он проживал в столице Украины и преподавал в Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) УПЦ МП.

Информация о его побеге в Москву появилась в сентябре 2023 года. Заявление о "переезде" украинского клирика сделали пропагандисты страны-агрессора Сергей Комаров и Лена Юферева. Они поплакались, что "батюшка очень нуждается" в помощи.

Судя по сообщению пропагандистов, религиозный деятель выехал из Украины вместе с семьей. У него, согласно информации Комарова и Юферевой, один ребенок. Как он смог покинуть территорию Украины в военное положение, подробностей нет.

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Протоиерей Владимир Долгих является кандидатом богословия, был постоянным преподавателем КДАиС. В 2018 году он работал в "военном" отделе УПЦ МП.

Публиковал множество статей в украинских религиозных изданиях Московского патриархата. Служил в одном из храмов на Позняках.

Примечательно, что на украинском портале "Православная жизнь" (УПЦ МП, сайт действует по благословению митрополита Онуфрия) тексты Владимира Долгих продолжают выходить даже после бегства автора в Россию.

Последняя статья (по состоянию на 7 октября) была обнародована 06.10. 2023.

С начала полномасштабного российского вторжения на 4 октября 2023 года Служба безопасности Украины разоблачила в совершении преступлений и задержала более 60 клириков УПЦ МП. Часть злоумышленников работала на Россию, часть продавала оружие или вообще детскую порнографию.

Детальнее о преступлениях во время войны и предательстве своего государства со стороны священников Украинской православной церкви МП можно почитать в материале OBOZREVATEL по ссылке.

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