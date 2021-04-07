Побратими на колінах попрощалися із загиблим воїном ЗСУ, який рятував поранених під Шумами. Фото

У середу, 7 квітня, у Луцьку провели в останню путь воїна Збройних сил України Сергія Сулиму, який загинув на Донбасі.

Як повідомила пресслужба 10-ї гірсько-штурмової бригади, де ніс службу Герой, першими з ним попрощалися побратими. Вони прийшли вшанувати його пам'ять із квітами і ставали на коліна біля труни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що на жалобну церемонію прийшла і бойова медикиня Світлана Земліна – саме з нею Сулима рятував поранених просто під обстрілом у Шумах 26 березня.

"Прощавай, брате... Сьогодні в останню путь провели загиблого Сергія Сулиму. Сьогодні ми можемо сказати, що він поповнив лави янгольського війська. Ми впевнені, що він зверху спостерігає за нами. Ми знаємо, що ти, Сергію, став нашим янголом-охоронцем. Пробач нам, що не вберегли. Ти навіки в строю "Едельвейсів". Не забудемо. Не пробачимо. На щиті..." – написали друзі захисника.

Прощання із воїном продовжилося у його рідному Луцьку. Як пише "Район. Луцьк", у Свято-Троїцький кафедральний собор прийшло багато мешканців міста, побратимів, рідних та близьких загиблого військового.

Відспівування відбулося о 13:30, а о 14:20 на Театральній площі міста провели громадянську панахиду.

Через загибель Сулими у Луцьку оголосили день жалоби та приспустили державний прапор із чорною стрічкою на багатьох установах.

Нагадаємо, що Герой народився у 1980 році в Луцьку. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.

Останні роки чоловік проживав на Івано-Франківщині у селі Височанка Галицької ОТГ. Саме звідти він і пішов на контракт у ЗСУ. Захисник був неодруженим. У нього залишились мати і сестра.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 квітня в районі населеного пункту Шуми на мінно-вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець. Боєць отримав травми, несумісні з життям.

Ним виявився воїн ЗСУ з Луцька Сергій Сулима. Саме він із медикинею Світланою Земліною 26 березня рятував під обстрілом побратимів, поранених під Шумами.

Крім того, 5 квітня на Донбасі загинули ще двоє захисників. Це 23-річний Владислав Мороз із села Халаїдове Черкаської області та Віктор Гелебрант, який жив на Харківщині.

А 6 квітня ЗСУ зазнали аж трьох нових втрат. Спершу повідомили, що в зоні ООС загинули старший лейтенант Володимир Шпак і 23-річний солдат Максим Стеблянко.

Перший захисник помер від смертельного поранення, яке отримав внаслідок обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації поблизу Невельського.