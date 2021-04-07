Побратими на колінах попрощалися із загиблим воїном ЗСУ, який рятував поранених під Шумами. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
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У Луцьку похоронили Сергія Сулиму

У середу, 7 квітня, у Луцьку провели в останню путь воїна Збройних сил України Сергія Сулиму, який загинув на Донбасі.

Як повідомила пресслужба 10-ї гірсько-штурмової бригади, де ніс службу Герой, першими з ним попрощалися побратими. Вони прийшли вшанувати його пам'ять із квітами і ставали на коліна біля труни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Луцьку похоронили Сергія Сулиму

На кадрах видно, що на жалобну церемонію прийшла і бойова медикиня Світлана Земліна – саме з нею Сулима рятував поранених просто під обстрілом у Шумах 26 березня.

Попрощатися із Сулимою прийшла і бойова медикиня Світлана Земліна, з якою він рятував побратимів під Шумами

"Прощавай, брате... Сьогодні в останню путь провели загиблого Сергія Сулиму. Сьогодні ми можемо сказати, що він поповнив лави янгольського війська. Ми впевнені, що він зверху спостерігає за нами. Ми знаємо, що ти, Сергію, став нашим янголом-охоронцем. Пробач нам, що не вберегли. Ти навіки в строю "Едельвейсів". Не забудемо. Не пробачимо. На щиті..." – написали друзі захисника.

Прощання із Сергієм Сулимою

Бригада Сулими попрощалася із побратимом
"Едельвейси" віддали останню шану загиблому побратиму
Побратими Сулими ставали на коліна біля труни
Воїни ЗСУ прощаються із загиблим під Шумами Сулимою
10-та гірсько-штурмова бригада ЗСУ провела Сергія Сулиму в останню путь
Воїни принесли загиблому побратиму живі квіти кольору прапора України

Прощання із воїном продовжилося у його рідному Луцьку. Як пише "Район. Луцьк", у Свято-Троїцький кафедральний собор прийшло багато мешканців міста, побратимів, рідних та близьких загиблого військового.

Відспівування відбулося о 13:30, а о 14:20 на Театральній площі міста провели громадянську панахиду.

Сергія Сулиму відспівали у Свято-Троїцькому соборі Луцька
Панахида за Сергієм Сулимою
Військові несли труну із тілом Героя на руках площею Луцька

Через загибель Сулими у Луцьку оголосили день жалоби та приспустили державний прапор із чорною стрічкою на багатьох установах.

Нагадаємо, що Герой народився у 1980 році в Луцьку. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.

Останні роки чоловік проживав на Івано-Франківщині у селі Височанка Галицької ОТГ. Саме звідти він і пішов на контракт у ЗСУ. Захисник був неодруженим. У нього залишились мати і сестра.

Вшанувати Сулиму прийшли військові, духовенство та містяни
Жалобна процесія на похороні Сулими
Сергія Сулиму відспівали у рідному Луцьку
Вшанувати Сергія Сулиму прийшли сотні мешканців Луцька
Прощання із загиблим воїном ЗСУ Сергієм Сулимою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Другий воїн загинув біля населеного пункту Степне внаслідок підриву військового автомобіля на російській міні.

  • Згодом стало відомо, що терористи віддали українській стороні тіло зниклого ще 3 квітня воїна 10-ї гірсько-штурмової бригади Ігоря Байтали.

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