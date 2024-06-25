На Харьковщине переименуют еще 36 объектов топонимики: о каких громадах идет речь

В Харьковской области изменят еще 36 топонимических названий. Объекты, которые планируют переименовать, расположены в Липецкой и Мерефьянской общинах.

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Соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы Харьковской ОВА по вопросам деимперализации и деколонизации топонимии, говорится на сайте администрации. Там отметили, что жители общин и представители Украинского института национальной памяти озвучили свои предложения по названиям, депутаты приняли их во внимание.

"Было очень важно узнать мнение каждого, перед окончательным принятием решения. И дальше активно работаем в этом направлении", – рассказала заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Отмечается, что в Липецкой общине громаде 21 топонимическое название, в Мерефьянской – 15. Следующее заседание по этому вопросу состоится 2 июля.

Напомним, в январе 2024 года городские власти Харькова приняли решение переименовать 65 топонимов, названия которых были связаны с государством-агрессором Россией, ведущим против Украины полномасштабную войну, и ее союзниками. Наибольшее количество переименований – в Киевском и Холодногорском районах города. В частности, было решено переименовать улицу Пушкинскую – теперь она называется улица Григория Сковороды.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в мае 2022 года в Харькове переименовали Московский проспект и район. С того времени он называется проспектом Героев Харькова, а одноименный район – Салтовским.

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