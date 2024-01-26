В Харькове переименовали улицу Пушкинскую и более 60 топонимов: полный перечень

В Харькове городские власти приняли решение переименовать 65 топонимов, названия которых были связаны с государством-агрессором Россией, которое ведет против Украины полномасштабную войну, и ее союзниками. Наибольшее количество переименований – в Киевском и Холодногорском районах города.

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Решение было принято в пятницу, 26 января, на внеочередной сессии Харьковского городского совета, сообщили на официальном сайте горсовета, городского главы и исполнительного комитета. В частности, было переименовано улицу Пушкинскую – теперь она называется улица Григория Сковороды.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сам предложил переименовать эту улицу, хотя раньше был против этого. Городской голова объяснил свое решение тем, что российские оккупанты каждый день атакуют Харьков ракетами, в том числе серьезные прилеты в результате последних атак РФ есть и на Пушкинской.

"Имеются там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды", – отметил мэр, поблагодарив депутатов за то, что они поддержали его предложение.

Так, улицу Короленко переименовали в улицу Николаевскую; улицу Омскую – на улицу Бахмутскую; улицу Псковскую – на ул. Трускавецко. Майдан Первого Мая теперь будет называться Майдан Ипподрома.

Полный список переименований:

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января Россия атаковала Харьков трижды в сутки. Около четырех часов россияне ударили по Харькову баллистикой – под удар попала жилая и гражданская застройка. Утром оккупанты снова ударили по Харькову ракетами. Зафиксировано полное разрушение подъезда многоквартирного дома – погибли десять человек, десятки местных жителей получили ранения.

Уже вечером в городе снова раздалось по меньшей мере три взрыва. Военные преступники били ракетами по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

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