На Харьковщине люди перекрыли дорогу ради снижения тарифов на газ. Фото

В Харьковской области 10 января жители поселка городского типа Высокий перекрыли трассу, выражая таким образом протест против высоких коммунальных тарифов, в частности на транспорт газа.

Информацию об акции распространили несколько местных Telegram-каналов. Похожая акция прошла также в Бакалее (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что более полсотни человек перекрыли трассу М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

На опубликованных в сети кадрах видно, что люди передвигались по пешеходному переходу, блокируя движение. Некоторые протестующие держали плакаты: "STOP геноцид", "Люди – не быдло", "Нет тарифогеноциду".

Участники акции выполнили требования карантина – все были в масках. Они также пропускали спецтранспорт, и каждые 15 минут – другие автомобили. По словам очевидцев, заторов на месте протеста не было.

В отделе коммуникации полиции области заверили, что охрану общественного порядка на акции обеспечивали 15 полицейских. Они не препятствовали протесту.

Известно, что в этот же день перекрыли движение на дороге и жителя города Бакалея Харьковской области.

"Машины не пропускали, всех разворачивали", – пишет Telegram-канала "ХС|Харьков".

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