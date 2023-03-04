На Харьковщине 37-летний мужчина погиб, подорвавшись на мине

В Харьковской области погиб 37-летний мужчина погиб, подорвавшись на мине. Он шел рыбачить и наткнулся на растяжку, которую оставили российские оккупанты.

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Об этом сообщил руководитель ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в области остается высокой минной опасности.

"Сегодня утром в с. Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он взорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку", – отметил Синегубов.

Он также призвал местных жителей воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д. Все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов в селе Берестово Купянского района ранение получил 52-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, в Херсонской области двое мирных жителей подорвались на российской мини, когда обрабатывали свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

В Киевской области с начала деоккупации правоохранители зафиксировали 25 случаев подрыва граждан на минах (по состоянию на начало февраля-2023). Кроме того, в результате детонирования вражеских боеприпасов было повреждено 25 единиц техники.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой обозначены потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

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