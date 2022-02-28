На это можно смотреть вечно: в Минобороны показали, как в Украине Bayraktar уничтожают технику врага. Видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видеозапись, как украинские военные с помощью турецкого ударного беспилотника "Байрактар" уничтожили российский ЗРК "Бук". Bayraktar не оставляет никакого шанса врагу – за несколько секунд вражеский зенитно-ракетный комплекс превратился в груду металла.
Украинские защитники уничтожили российские "Буки" возле села Иванков, вблизи Киева.
"Уничтожение БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области. Все будет Украина!", – подписал видео Залужный.
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр также прокомментировала видео на своей странице в Facebook
"На это можно смотреть вечно", – написала она.
Обратим внимание, что это не первая успешная работа Bayraktar во время нынешней войны против России. В воскресенье, 27 февраля, Залужный показал еще одно видео работы "Байрактора" – беспилотник уничтожил цель в Малине Житомирской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий беспилотник уничтожил колонну техники российских оккупантов.
Русские по состоянию на пятый день войны не смогли выполнить ни одну поставленную перед ними задачу. И это, несмотря на ярые бомбардировки украинских территорий и воровства российских диверсионных групп. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных Сил.