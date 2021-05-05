На Донбассе скончался старший лейтенант патрульной полиции Украины

На Донбассе во вторник, 4 мая, скончался 36-летний старший лейтенант патрульной полиции Украины Евгений Москаленко.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Каменского районного управления полиции в Днепропетровской области, откуда инспектор был родом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Старший лейтенант полиции Евгений Москаленко почти 16 лет прослужил в органах внутренних дел, честно выполнял свой служебный долг и оставил по себе добрую память. Скорбим по поводу преждевременной смерти коллеги и выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям умершего", – говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины, который нес службу в зоне ООС в Донецкой области, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 13 марта во время выполнения служебных обязанностей погиб 45-летний боец ООС Дмитрий Бухтияров. Он с 2015 года проходил военную службу по контракту в различных подразделениях Вооруженных сил Украины.