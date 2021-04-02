На Донбассе мы видим медленную смерть всего, – журналист

Оккупированная часть Донбасса в реалиях бедной жизни и предприятий, контролируемых РФ, медленно умирает.

Об этом заявил военный журналист Дмитрий Дурнев в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист рассказал, что ранее брал интервью у террориста "ДНР", основателя батальона боевиков "Восток" Александра Ходаковского.

"Он сказал, что, с его точки зрения, захват всех предприятий в 2017 году – он не для того, чтобы развивалась промышленность, он для того, чтобы не допустить мгновенного коллапса. Чтобы это умерло, растянувшись во времени", – вспомнил Дурнев.

"И вот мы эту смерть медленную всего видим сейчас", – добавил он.

По мнению Дурнева, жители ОРДЛО – скорее не субъект, а объект этой ситуации.

Он сообщил, что люди на оккупированных территориях живут довольно бедно, но там есть "несколько этажей жизни", где на верхнем – "госслужащие".

"Последний год-полтора появился водоразрел очень четкий между семьями, у которых кормильцы выехали на заработки в Россию и теми, которые терпят", – сказал Дурнев.

Журналист добавил, что в Донецке осталось "не так много работящего народу", а все разговоры жителей – бытовые.

Кроме того, долгое время на население "республик" действовала агитационная кампания о том, что "в марте будет война". Активная пропаганда началась в конце ноября и активно поддерживалась, отметил корреспондент.

Для жителей Донецка "накал" был 15 марта, но люди на распространяемую РФ информацию не отреагировали и массовых закупок продуктов не было. "Никто в обострение не поверил", – отметил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, в "ДНР" и "ЛНР" объявили о призыве в свои "армии" и собрались насильно мобилизовать по 200 молодых людей. На такой шаг незаконные "республики" пошли впервые за семь лет.