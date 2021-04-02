На Донбасі ми бачимо повільну смерть всього, – журналіст

Окупована частина Донбасу в реаліях бідного життя і підприємств, контрольованих РФ, повільно вмирає.

Про це заявив військовий журналіст Дмитро Дурнєв в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журналіст розповів, що раніше брав інтерв'ю у терориста "ДНР", засновника батальйону бойовиків "Схід" Олександра Ходаковського.

"Він сказав, що, з його точки зору, захоплення всіх підприємств у 2017 році – воно не для того, щоб розвивалася промисловість, воно для того, щоб не допустити миттєвого колапсу. Щоб це померло, розтягнувшись у часі", – згадав Дурнєв.

"І ось ми цю смерть повільну всього бачимо зараз", – додав він.

На думку Дурнєва, жителі ОРДЛО – скоріше не суб'єкт, а об'єкт цієї ситуації.

Він повідомив, що люди на окупованих територіях живуть досить бідно, але там є "кілька поверхів життя", де на верхньому – "держслужбовці".

"Останній рік-півтора з'явився водорозділ дуже чіткий між сім'ями, у яких годувальники виїхали на заробітки в Росію, і тими, які терплять", – сказав Дурнєв.

Журналіст додав, що в Донецьку залишилося "не так багато працьовитого народу", а всі розмови жителів – побутові.

Крім того, довгий час на населення "республік" діяла агітаційна кампанія про те, що "в березні буде війна". Активна пропаганда почалася наприкінці листопада й активно підтримувалася, зазначив кореспондент.

Для жителів Донецька "накал" був 15 березня, але люди на поширювану РФ інформацію не відреагували і масових закупівель продуктів не було. "Ніхто в загострення не повірив", – зазначив журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, у "ДНР" і "ЛНР" оголосили про призов у свої "армії" і зібралися насильно мобілізувати по 200 молодих людей. На такий крок незаконні "республіки" пішли вперше за сім років.