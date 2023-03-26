На Черниговщине подростки устроили танцы возле мемориала погибшим воинам, а затем принялись извиняться. Видео

На Черниговщине подростки устроили танцы возле мемориала погибшим воинам. Инцидент произошел в городе Бобровица Нежинского района.

Видео дня

Видео, на котором молодые люди развлекаются на Холме славы, попало в сеть. Судя по кадрам ролика, подростки также употребляли алкоголь (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

После волны критики, которая обрушилась на участников "танцев на костях", подростки опубликовали в Instagram сторис с извинениями:

"Мы все просим прощения за наш глупый и совсем необдуманный поступок, мы не планировали снимать видео возле памятника, тем более как-то ущемлять людей, которые погибли в АТО во время войны".

На видео с извинениями на коленях они попросили прощения у защитников, которые сейчас на фронте борются с агрессором, и почтили память павших воинов.

Как известно, в Бобровице на Холме славы увековечена память о воинах, погибших в АТО на востоке Украины. На гранитный памятник, установленный здесь в июне 2021 года, нанесены имена Героев. Двенадцать из них похоронены на Бобровиччине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Полтаве молодежь устроила танцы под песни россиян Инстасамки и Басты и заявила, что "им надоела война". Видео с дискотеки спровоцировало громкий скандал.

– На Черкасщине подростки надругались над могилой погибшего воина и унизили государственный флаг Украины. Полиция возбудила уголовное дело.

– На Винниччине на территории школы подросток жестоко избил другого ученика, пострадавший оказался в больнице.