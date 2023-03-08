На Черкасщине подростки надругались над могилой погибшего воина: в полиции открыли дело, люди требуют наказания для вандалов. Видео

Вечером 3 марта 2023 года группа подростков устроила акт вандализма в селе Ивахны Уманского района Черкасской области. В погоне за контентом для соцсетей малолетние вандалы надругались над могилой погибшего односельчанина и унизили государственный флаг Украины.

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По факту совершенных действий сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях. Информацию также подтвердили в Монастырищенском городском совете, в юрисдикцию которого входит данное село (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Группа малолетних вандалов, которые ночью захотели себе "новый контент", пошли на кладбище на могилу погибшего Героя села Ивахны (Уманский район, бывший Монастырищанский). Там устроили акт вандализма – поиздевались над фотографией Героя и унизили свою страну, сев на государственный флаг. Всё это они сняли в TikTok и частные страницы в Instagram", – написал Telegram-канал "Важное | Уманщина" и обнародовал видео инцидента.

Также на канале сообщили, что полиция уже занимается этим случаем, но участник акта вандализма несовершеннолетние.

Спустя почти неделю после инцидента с заявлением выступили в Монастырищенском городском совете.

"3 марта 2023 года группой подростков в одном из сел нашей общины в период с 18:00-20:00 были совершены хулиганские действия над государственной символикой Украины. По факту совершенных действий работниками полиции возбуждено уголовное дело. Совместно с Управлением образования, молодежи и молодежи спорта Монастырищенского городского совета и полицией проведена проверка и установлены все участники и обстоятельства содеянного. В ходе проверки выяснилось, что подростки выявили намерение сделать фото с Государственным флагом Украины на фоне одной из школ общины. Их намерениям помешал сторож образовательного учреждения. Следует отметить, что во время инцидента государственная символика не была повреждена и возвращена на место. Участники инцидента в знак извинения установили еще один флаг Украины и публично извинились!" – говорится в заявлении дословно.

Стоит отметить, что местное общество такое заявление возмутило, о чем свидетельствуют комментарии. Люди восприняли заявление городского совета как попытку "замять" дело. Не устраивают людей и извинения малолетних вандалов – они требуют строгого наказания для всех причастных к акту вандализма, а также для их родителей. Мотивы местных жителей понятны: они переживают, что безнаказанность породит вседозволенность и такие случаи будут повторяться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на афганском кладбище в городе Вышгород Киевской области вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни Владимира Мельничука, погибшего во время Революции Достоинства, 20 февраля 2014 года, в центре Киева от пули снайпера.