В Полтаве молодежь устроила танцы под песни Инстасамки и Басты и заявила, что ''им надоела война'': в сети возмутились. Видео

В одном из ночных клубов Полтаве в разгар войны молодежь устроила танцы под хиты российских исполнителей. Инцидент спровоцировал скандал, а участники вечеринки заявили, что "устали от войны".

Видео дня

В частности, в сеть попало видео из развлекательного заведения Muza-Bar Club, где в нарушение закона включали песни артистов из страны-агрессора. Молодежь, присутствовавшая на дискотеке, активно подпевала и танцевала под российскую музыку (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В клубе звучали песни Моргенштерна, Инстасамки, Басты и других артистов из РФ.

Видео инцидента спровоцировали настоящий резонанс в сети. Пользователи потребовали наказания для заведения и раскритиковали молодых людей, веселившихся под российские хиты.

Некоторые предложили организовать раздачу повесток в ночных клубах.

Вскоре появилась реакция участников скандальной дискотеки. Они заявили, что "устали от войны" и "живут жизнь", а патриотам посоветовали слушать "ваньку-встаньку".

Кроме того, в сети появилось заявление якобы администрации клуба Muza-Bar Club, в котором утверждается, что вечеринку с российскими песнями организовало не заведение – помещение якобы было сдано в аренду.

Напомним, в июне 2022 года депутаты Верховной Рады приняли закон о запрете публичного прослушивания российской музыки, в том числе на телевидении, радио, в развлекательных учреждениях, в школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах и кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что российская певица Инстасамка якобы пожертвовала на армию РФ почти миллион рублей. Однако сама она позже опровергла эту информацию. Хиты этой певицы уже несколько месяцев держатся в топах музыкальных чартов Украины на различных платформах.