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На Черниговщине по неосторожности во время курения произошло два пожара: погибли два пенсионера. Фото

Михаил Левакин
Общество
1 минута
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На Черниговщине по неосторожности во время курения произошло два пожара: погибли два пенсионера. Фото

Два пожара в Черниговской области унесли жизни двух человек. Оба трагических события произошли утром 8 февраля.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По их информации, в результате пожаров в селах Лукнив и Чемер погибли мужчины 1961 и 1963 годов рождения.

Первый пожар произошел в 04:49 в селе Лукнив Коропской территориальной громады Новгород-Северского района. Здесь в результате пожара погиб мужчина 1961 года рождения, владелец вспыхнувшего дома.

На Черниговщине по неосторожности во время курения произошло два пожара: погибли два пенсионера. Фото

Второй пожар произошел в 08:20 в селе Чемер Киптивской территориальной громады Черниговского района. Пожарные во время ликвидации возгорания дома обнаружили тело хозяина жилья, мужчины 1963 года рождения.

На Черниговщине по неосторожности во время курения произошло два пожара: погибли два пенсионера. Фото

В обоих случаях предварительная причина пожаров – неосторожность во время курения.

Соответственно, спасатели призвали людей не курить в домах и тщательно тушить окурки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре в ночь на 8 февраля также горел двухэтажный жилой дом. Огонь охватил крышу на площади 200 кв. м и быстро распространялся. И там спасатели, тушившие пожар, обнаружили в доме тело погибшего мужчины.

А в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня пожарные спасли супругов и их собачку. Мужчину и женщину пришлось госпитализировать из-за отравления продуктами горения. А песика забрала к себе дочь потерпевших.

Также сообщалось, что в Киевской области произошел пожар на территории мужского монастыря.

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