На Черниговщине по неосторожности во время курения произошло два пожара: погибли два пенсионера. Фото

Два пожара в Черниговской области унесли жизни двух человек. Оба трагических события произошли утром 8 февраля.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По их информации, в результате пожаров в селах Лукнив и Чемер погибли мужчины 1961 и 1963 годов рождения.

Первый пожар произошел в 04:49 в селе Лукнив Коропской территориальной громады Новгород-Северского района. Здесь в результате пожара погиб мужчина 1961 года рождения, владелец вспыхнувшего дома.

Второй пожар произошел в 08:20 в селе Чемер Киптивской территориальной громады Черниговского района. Пожарные во время ликвидации возгорания дома обнаружили тело хозяина жилья, мужчины 1963 года рождения.

В обоих случаях предварительная причина пожаров – неосторожность во время курения.

Соответственно, спасатели призвали людей не курить в домах и тщательно тушить окурки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре в ночь на 8 февраля также горел двухэтажный жилой дом. Огонь охватил крышу на площади 200 кв. м и быстро распространялся. И там спасатели, тушившие пожар, обнаружили в доме тело погибшего мужчины.

А в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня пожарные спасли супругов и их собачку. Мужчину и женщину пришлось госпитализировать из-за отравления продуктами горения. А песика забрала к себе дочь потерпевших.

Также сообщалось, что в Киевской области произошел пожар на территории мужского монастыря.

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