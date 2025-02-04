В Киевской области произошел пожар на территории мужского монастыря. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области произошел пожар на территории мужского монастыря. Чтобы потушить огонь спасателям понадобилось около полутора часов.

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Причину возникновения возгорания установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины.

По словам спасателей, во вторник, 4 февраля, в 05:59 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в селе Нещеров.

"По прибытию спасателей установлено, что на территории мужского монастыря горит мастерская. К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и 16 спасателей. Пожар ликвидирован в 7:50", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе Киева ночью на Чоколовском бульваре загорелся нерабочий киоск. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел пожар на территории гаражного кооператива. Спасатели тушили огонь на площади в 200 квадратных метров.

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