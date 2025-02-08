В Киеве бойцы ГСЧС во время тушения пожара в квартире спасли супругов и их собачку. Фото и подробности

В Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли супругов и их собачку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 7 февраля в 20:48 они получили сообщение о пожаре в Подольском районе по проспекту Василия Порика, 12. На месте происшествия было установлено, что в одной из квартир на 2 этаже 12-этажного жилого дома загорелся диван.

"При тушении пожара пожарные вывели из дома владельцев, а также их собачку. Мужчину и женщину передали специалистам медицинской помощи. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения их госпитализировали. Собачку Эму забрала к себе дочь потерпевших. В 21:13 возгорание ликвидировали", – уточнили в ГСЧС.

Возгорание гасили 15 спасателей, а также 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат жилья тело женщины.

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