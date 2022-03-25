На Черниговщине оккупанты похитили главу местной громады Медведева и бизнесмена

В Сновске Черинговской области оккупанты похитили двух человек. Это глава Сновской территориальной общины Александр Медведев и бизнесмен и бывший депутат облсовета Григорий Божко.

Об этом "Суспільному" сообщил председатель Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко. По его словам, оккупанты пришли к похищенным утром.

Согласно предварительным данным, их увезли в направлении Городни. Зачем и с какой целью – пока неизвестно.

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Это не первый случай похищения людей оккупантами на Черниговщине. Так, 20 марта в селе Гремяч Новгород-Северского района был похищен староста.

А в селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины был задержан староста села Николай Будаловский, местный депутат и директор школы Татьяна Безлюдная. В селе Новая Басань были похищены два представителя местного самоуправления, отмечает "Суспільне".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне похитили известного спортсмена и депутата райсовета Дмитрия Афанасьева. Он защищал свою жену, которую пытались задержать, но его жестоко избили, а затем задержали.

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