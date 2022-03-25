В Херсоне похитили главу фракции 'ЕС' в райсовете и известного спортсмена, – депутат

В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета в Херсоне Дмитрия Афанасьева. Он также глава фракции "Европейская Солидарность" в горсовете.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он добавил, что Афанасьев – известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса и тренер сборной Украины по тхэквондо.

"В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции "Европейская Солидарность" Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по тхэквондо", – сказано в сообщении.

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Хлань рассказал, что 22 марта после проукраинского митинга депутат защищал свою жену, которую пытались задержать. Его жестоко избили: в больнице у него диагностировали многочисленные гематомы и перелом ребер.

"Через два часа домой в семью прибыли с обыском российские военные. Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия", – добавил депутат.

Хлань подчеркнул, что утром 23 марта оккупанты провели еще один обыск и отпустили одного из задержанных, который позднее рассказал о жестких пытках. Другие задержанные остались в плену.

Как сообщал OBOZREVATE, Украина и страна-агрессор Россия 24 марта провели первый обмен пленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов удалось вытащить 10 наших военнослужащих. Также Украина выдала России 11 гражданских моряков, которые были спасены с затонувшего судна у берегов Одессы, вернув 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

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