На Черкасщине школьница ушла из дома из-за плохих отметок: боялась гнева родителей. Фото

В пятницу, 24 декабря, в Черкасской области полицейские нашли школьницу, которая не вернулась с уроков домой. Девочка решила сбежать, потому что боялась гнева родителей из-за плохих оценок.

В полицию города Корсунь-Шевченковский обратилась взволнованная мама девочки. Она рассказала, что нашла дома записку от 12-летней дочери о том, что та не вернется домой из-за плохой успеваемости в школе. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

Женщина рассказала, что видела ребенка последний раз утром. Телефон девочки был выключен, поэтому ее мама волновалась, чтобы с ней ничего не случилось.

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К поискам ребенка привлекли почти весь личный состав местного отделения полиции и кинолога с собакой. В свою очередь сотрудники ювенальной превенции направились в школу, чтобы узнать информацию у одноклассников и учителей пропавшей девочки.

В результате спустя час поисковых работ 12-летнюю девочку нашли. Она находилась у одной из подружек. После установления места нахождения ребенка полицейские ювенальной превенции провели профилактическую беседу и разъяснили девочке, к чему приводят подобные поступки.

Напомним, в Сумской области двое детей сбежали из дома: угнали авто и успели проехать 60 км. Ребята 15-ти и 10-ти лет ушли из приемной семьи, прихватив деньги, банковские карты и автомобиль.

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