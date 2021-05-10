На берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила. Фото
В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила.
Труп рептилии обнаружили отдыхающие. В частности, фото находки в Instagram опубликовал пользователь maxsemenda.
"Гуляли по пляжу и наткнулись на труп крокодила. Будем аккуратней в этом году", – сообщил он.
Отмечается, что фауна Азовского моря становится все более разнообразной. Как пишет местное РИА "Мелитополь", уже несколько лет подряд отдыхающих атакуют медузы, родина которых находится на другом континенте, а рыбакам удается ловить экзотических рыб.
"Теперь на берегу туристы обнаружили крокодила. Но, скорее всего, дело не в изменении ареала обитания хищника, а в безответственном отношении людей к животным. Погибший крокодил наверняка служил антуражем для пляжных фотографов и умер от плохого ухода", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в июне прошлого года на курортах Азовского моря в Бердянске и Кирилловке пляжи оказались под "атакой" медуз -за шторма.
А в декабре побережье Федотовой косы в Кирилловке покрылось белой пеной, похожей на капучино. Эксперты объяснили, что ее образованию способствовали накопление водорослей, морской соли, различных отходов и шторм.
Последний не утихал в курортном поселке первую неделю последнего месяца 2020 года. Порывы ветра достигали скорости до 30 м/с, в Азовском море образовались волны высотой до 2 метров.