На берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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На берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила. Фото

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила.

Труп рептилии обнаружили отдыхающие. В частности, фото находки в Instagram опубликовал пользователь maxsemenda.

"Гуляли по пляжу и наткнулись на труп крокодила. Будем аккуратней в этом году", – сообщил он.

В Кирилловке нашли труп крокодила

Отмечается, что фауна Азовского моря становится все более разнообразной. Как пишет местное РИА "Мелитополь", уже несколько лет подряд отдыхающих атакуют медузы, родина которых находится на другом континенте, а рыбакам удается ловить экзотических рыб.

"Теперь на берегу туристы обнаружили крокодила. Но, скорее всего, дело не в изменении ареала обитания хищника, а в безответственном отношении людей к животным. Погибший крокодил наверняка служил антуражем для пляжных фотографов и умер от плохого ухода", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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