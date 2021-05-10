На берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила. Фото

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила.

Труп рептилии обнаружили отдыхающие. В частности, фото находки в Instagram опубликовал пользователь maxsemenda.

"Гуляли по пляжу и наткнулись на труп крокодила. Будем аккуратней в этом году", – сообщил он.

Отмечается, что фауна Азовского моря становится все более разнообразной. Как пишет местное РИА "Мелитополь", уже несколько лет подряд отдыхающих атакуют медузы, родина которых находится на другом континенте, а рыбакам удается ловить экзотических рыб.

"Теперь на берегу туристы обнаружили крокодила. Но, скорее всего, дело не в изменении ареала обитания хищника, а в безответственном отношении людей к животным. Погибший крокодил наверняка служил антуражем для пляжных фотографов и умер от плохого ухода", – говорится в сообщении.

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