'Мы все должны помогать защитникам Украины': Олеся Бацман рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Украинская журналистка Олеся Бацман вспоминает, что она и ее муж Дмитрий Гордон получали много информации от экспертов о возможном полномасштабном вторжении, но не могли поверить вплоть до взрывов за окном. С первых минут великой войны супруги направляют максимум усилий на приближение победы. Свою историю Олеся доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Мы вернулись от друзей поздно ночью. Завели будильник на четыре часа, потому что все говорили, что уже сейчас, хотя было несколько фальстартов. Проснулись: все тихо. Дмитрий заснул сразу, я – через пол часа. И просыпаемся уже от страшных, мощных взрывов. Это помнят все украинцы", – делится Олеся.

В начале полномасштабной войны супруги прилагали большие усилия, пытаясь достучаться до лидеров русских мыслей. Просило их не молчать, призывать свою аудиторию выходить на улицы, остановить нашествие. Тогда Олеся верила, что так будет.

"Вы идете в независимую страну убивать украинцев. Вы все будете замазаны кровью, будут гибнуть сами россияне. Я верила, что они хотя бы из чувства самосохранения выйдут и унесут власть. Но они рабы, и это доказали", – говорит журналистка.

Семья пыталась помочь спасти защитников Азовстали, все время была с ними на связи. Олеся вспоминает, как во время каждого звонка хотела плакать от волнений за бойцов, а они, напротив, успокаивали ее.

"Сегодня мы должны не только помнить тех, кто погиб, защищая нас всех, борясь за нас свободную жизнь, но и с уважением относиться к тем, кто жив, кто борется. Ко всем воинам, которые сейчас защищают Украину. И делать кто-нибудь может на своем месте, чтобы помогать им победить. Ибо победа нужна нам всем. Ты только об этом думаешь и только ради этого работаешь", – подчеркивает Олеся.

История Олеси Бацман вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Смотрите и слушайте по ссылке.

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.