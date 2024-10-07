Мы видим эффективность 'Ай-Петри' на фронте: Порошенко передал десантникам еще один комплекс

Петр Порошенко передал военным еще один комплекс противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Он рассказал об эффективности этих новейших комплексов в поле боя. Пятый президент подчеркнул, что его команда работает над увеличением комплексов "Ай-Петри" на всей линии фронта.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях и опубликовал соответствующее видео.

"Только за вчерашний день операторы комплексов "Ай-Петри" посадили 4 вражеских разведывательных БПЛА — Zala, два "Орлана" и Supercam. Мы видим их эффективность на линии фронта, поэтому продолжаем производить "Ай-Петри", – рассказал пятый президент.

"Сегодня передаем новый комплекс противодействия средствам технической разведки врага в десантно-штурмовые войска. Ребята постоянно в горячих точках: будь то оборона или штурм. Защита от атак вражеских дронов для них – приоритет. На этом, конечно, мы не будем останавливаться: пока планируем передать десантникам около десяти комплексов, но загадывать пока не будем", – отмечает Порошенко.

На этот раз мы объединили наши усилия с другими благотворителями. Передаем систему киберзащиты совместно: они выкупили базовую комплектацию "Ай-Петри", а мы снабдили ее всем необходимым для увеличения мобильности и усиленной защиты – пикапом, РЭБом, зарядными станциями и "Ванильными сахарками", – сообщил Порошенко.

"Работаем над увеличением комплексов "Ай-Петри" по всей линии фронта. Продолжаем развивать высокие технологии в украинской армии", – резюмирует Порошенко.

В ноябре прошлого года Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн грн в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки, которую впоследствии назвали "Ай-Петри СВ". В настоящее время финансирование проекта превысило 200 млн грн, на фронт передали уже четыре десятка комплексов.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы уже наладили серийное производство. Мы за этот короткий срок прошли все виды испытаний Генерального штаба и поставили его на вооружение. Официально он был принят", – сообщил Порошенко.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в данную разработку. "У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я среди всех разработок не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту прямо на полосе столкновения", – говорит Порошенко.