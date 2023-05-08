'Мы стоим крепко, победа будет нашей': Буданов обратился к украинцам в День памяти и примирения

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов обратился к украинцам в День памяти и примирения 8 мая. Он подчеркнул, что победа в войне, которую в нашей стране развязала Россия, будет за Украиной.

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Обращение Буданова опубликовала пресс-служба ГУР МО. Он отметил, что в День памяти и примирения мы чествуем подвиг украинского народа, его выдающийся вклад в победу антигитлеровской коалиции, а также выражаем уважение и благодарность всем борцам против нацизма.

"Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору. Сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир. Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего Украинского народа. Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей!" – подчеркнул глава ГУР.

Он добавил, что за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим!

"Русская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Потому что ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско! Слава Украинским Героям всех поколений! Слава Украине!" – резюмировал Буданов.

Стоит отметить, что Посольство Украины в Германии начинает новый формат памяти Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны. Посол Алексей Макеев и другие дипломаты диппредставительства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой, ретранслирующим сталинскую и российскую пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения 8 мая. Он подчеркнул, что сейчас народ Украины возвращает своему государству честную историю.

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