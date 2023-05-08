Посольство Украины в Германии 8 мая не будет класть цветы рядом с советской символикой: подробности

Посольство Украины в Германии открывает новый формат памяти Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны. Посол Алексей Макеев и другие дипломаты диппредставительства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой, ретранслирующим сталинскую и российскую пропаганду.

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Об этом сообщила пресс-служба посольства. Отмечается, что настало время исправления исторических.

Так, 8 мая посол возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании" Neue Wache вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлином Каем Вегнером.

После этого Макеев посетит здание Рейхстага, где будет организован общий подход с депутатами немецкого Бундестага демократических фракций к историческим граффити, таким как "Киев", "Харьков", "Львов", "Симферополь", "Ялта", "Луцк", сделанных воинами, бойцами Красной армии в мае 1945 года.

Кроме того, вечером команда посольства совместно с послом присоединится к Ходу памяти украинских жертв Второй мировой войны.

В посольстве отметили, что украинцы на стороне антигитлеровской коалиции внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии. Однако Россия пытается присвоить победу над нацизмом и манипулировать этим в современном мире.

Дипломаты подчеркнули, что ни одна страна не имеет монополии на победу над нацизмом, а победа – это результат титанических усилий десятков государств и сотен народов.

"Мы хорошо помним цену войны Второй мировой. И, к сожалению, переживаем новую страшную войну сейчас. Это война в самом центре Европы, война с циничной пропагандой, империализмом, шовинизмом и историческим реваншизмом. Украина внесла свой большой вклад в победы над национал-социализмом и фашизмом и об этом должна быть память. Мы не будем возлагать цветы к местам, которые ретранслируют сталинскую и российскую пропаганду, вроде "За Родину", "За Сталина", "Великая Отечественная", "1941-1945", – объяснили в пресс-службе.

Стоит отметить, что 2023 станет первым, когда украинские дипломаты в Германии не будут возлагать цветы к советским памятникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения 8 мая. Он подчеркнул, что сейчас народ Украины возвращает своему государству честную историю.

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