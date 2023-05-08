'Мы возвращаем нашему государству честную историю': Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским в День памяти и примирения 8 мая. Он подчеркнул, что сейчас народ Украины возвращает нашему государству честную историю.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале главы государства.

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта", - отметил Зеленский.

Он отметил, что сегодня подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

"Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим врать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа", – добавил глава государства.

Он провел параллель между Второй мировой и войной, которую развязала в Украине страна-агрессорка Россия.

"Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель - порабощение или уничтожение. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, да и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой. И мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет!" – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для достижения достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И, по словам главы государства, правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы.

"Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, приближающее мир. Вечная память всем погибшим во Второй мировой войне! Слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы все равно обязаны нашей жизнью! – резюмировал Зеленский.

Напомним, Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что в последние годы отношение украинцев к праздникам 8 и 9 мая сильно изменилось. 9 мая празднуют россияне как милитаристский агрессивный праздник. 13 лет назад, в 2010-м, почти 60% граждан считали день победы одним из самых больших праздников. После 24 февраля 2022 только 13% украинцев готовы продолжать праздновать 9 мая.

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