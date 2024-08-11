Мы помогли более 200 воинским частям: Порошенко в Черновцах рассказал о нуждах армии

Петр Порошенко во время поездки в Черновцы встретился с местными депутатами от "Евросолидарности", активистами и волонтерами. Пятый Президент вместе с женой Мариной Порошенко также почтил память буковинцев, отдавших свою жизнь за Украину.

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Об этом лидер "Европейской солидарности" рассказал в соцсетях.

"Буковина – это наша земля. Сердце украинской песни. Горжусь людьми, которые лелеют этот край. Команда "Европейской Солидарности" здесь сплочена, правильна, с активной позицией. Очень классная. Наконец мы собрались вместе: волонтеры, военные, молодежь — буковинцы, по которым я очень соскучился. В зале был Сергей Костинский – крымчанин, который построил Черновицкую организацию. А с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины", – поделился Порошенко впечатлениями.

Лидер "Евросолидарности" во время встречи с единомышленниками в очередной раз подчеркнул: ничего важнее победы Украины нет. Поэтому главные усилия Фонда Порошенко направлены на помощь Армии. С начала полномасштабного вторжения ее объемы уже достигли 5 млрд. 600 млн. грн.

За это время оружие, техника, транспортные средства, снаряжение получили более 200 воинских частей, говорит Порошенко.

Номенклатура помощи самая широкая – от 10 тысяч просто "горящих" на фронтовых дорогах автомобильных шин до высокотехнологичной разработки "Ай-Петри СВ", в которую Порошенко уже инвестировал 200 млн грн.

"Комплексы "Ай-Петри" – это противодействие активным средствам технической разведки противника. Это значит, что мы сажаем Суперками, Залы, Ланцеты, Орланы, и они не могут преодолеть ту стену, которую мы выстраиваем", – объясняет пятый Президент. По его словам, под прикрытием "Ай-Петри" артиллерийские бригады вдоль линии фронта защищены от вражеских дронов-камикадзе, что обеспечивает необходимую огневую поддержку для других родов войск.

"Мы это не покупаем – мы это сделали. Я инвестировал деньги в конструкторскую разработку, и сегодня мы это поставляем на фронт", – объясняет Порошенко.

Характер войны меняется, поэтому действовать нужно быстро, подчеркивает пятый Президент. Сейчас войска нуждаются в FPV-дронах, средствах РЭБ, детекторах враждебных БПЛА, поэтому в этом году максимальные усилия Фонда Порошенко направлены на обеспечение этих потребностей. Крайне необходима техника для строительства фортификаций, поэтому Порошенко системно передает в бригады экскаваторы, бензопилы и другой инструмент.

Но какой бы ни была эта война, логистика на фронте остается в приоритете. Поэтому бригады постоянно просят все, что на колесах – грузовики, квадроциклы, передвижные авторемонтные мастерские, мобильные стирально-душевые комплексы, топливозаправщики, автобусы для личного состава, мобильные командно-штабные пункты и шиномонтажи. Все это покупается, доводится до рабочего состояния или производится силами Фонда Порошенко и ОО "Дело Общин". А количество автотехники, которое Порошенко передал в войска, давно перевалило за тысячу единиц.

"Мы помогли более 200 воинским частям – не ротам, не взводам, не отделениям. Начиная от батальона – это разведать отдельные батальон логистики, отдельные инженерные батальоны, бригады, корпуса", – говорит Порошенко.

"Каждый день наша команда приближает победу. И это первая задача, которая сейчас стоит перед нами", – подчеркивает Петр Порошенко.