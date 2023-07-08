'Мы объединены одной миссией – помогаем Победе': художница Кристина Катракис доверила историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Все украинцы знают эту женщину, даже не догадываясь об этом. Именно Кристина Катракис стала прообразом статуи Оранты Украины, смотрящей на Киев с Монумента Независимости на Майдане. Его автором является отец Кристины, скульптор Анатолий Кущ.

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Она — украино-американская художница, чьи работы есть в коллекциях Билла Клинтона, Брэда Питта и Джорджа Клуни. А еще – посол Фонда ООН по целям устойчивого развития. Во время войны женщина осталась в Украине и развернула масштабную помощь. Своей историей Кристина поделилась с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В Украину художница приехала по приглашению на работу. Встретила будущего мужа, родила сына и уже десять лет не представляет своей жизни без Украины. В первые дни полномасштабного вторжения семья уехала на Запад страны, но найти место для остановки было почти невозможно. Случайно нашли его в Ворохте.

"Муж вышел в магазин за едой для ребенка. Там уже ничего не было. Он пришел и сказал: "Если так будет дальше, здесь будет голод. ВПЛ едут, а маленькая Ворохта не может этого выдержать. Давай будем что-то делать! "Так началась наша великая миссия", – делится Кристина.

Они пошли к местному населению. Люди быстро сплотились – так начал работу склад. Большинство помощи из него уходило на оккупированные или прифронтовые территории. 20% оставляли на нужды Ворохты. Также обеспечивали ВПЛ и санатории, которые бесплатно принимали переселенцев.

"Мой муж одессит, я американка, у нас работают гуцулы, есть люди из Николаева, Доброполья, Днепра, Харькова, Бердянска. Мы объединены одной миссией – помогаем нашей Победе", – говорит женщина.

Они ездили на Донетчину, в Харьков, Изюм, Чугуев, Лиман. Кристина рассказывает об этих миссиях американцам, чтобы донести, что переживает Украина. Признается, что именно в таких местах сильнее всего ощущается травма войны. Когда слышишь постоянные выстрелы. Когда идешь через заминированный город. Когда видишь украинские флаги там, где умерли люди, защищая Родину. Видишь сожженные под ноль села. И людей, живущих в подвалах уже больше года...

Кристина верит и знает, что Победа Украины станет самым счастливым днем жизни. Она не забывает о творчестве и недавно начала новую серию работ о войне, чтобы мир увидел эти события ее глазами.

Слушайте и смотрите ее историю здесь.

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