'Мы договаривались по-другому': в Верховной Раде осудили принудительную мобилизацию граждан на улицах

Принудительная мобилизация мужчин, которую в народе прозвали "бусификацией", дискредитирует идею службы в рядах Вооруженных сил Украины. Органы военного управления, по словам нардепа Соломии Бобровской, нарушили договоренность о прекращении "силовой" мобилизации в общественных местах в обмен на расширение полномочий по проведению мобилизационных мероприятий.

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Об этом народный депутат Украины IX созыва от фракции "Голос", член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сказала в интервью NV. Она назвала "бусификацию" позорным явлением и антирекламой военной службы.

"Мы договаривались с Генеральным штабом, с Министерством обороны в мае – уважаемые, мы увеличиваем ваши полномочия и обязательства органов местного самоуправления и исполнительной власти. Но вы перестаете применять силу, мы прекращаем видеть в СМИ воровство людей с улиц – когда людей берут за ноги, руки", – заявила Бобровская.

Она сказала, что в Закарпатской, Одесской, Черновицкой областях принудительная мобилизация – это уже системное явление.

Из-за подобных ситуаций в рядах Сил обороны иногда оказывались люди, которые, согласно нормам закона, не должны были быть мобилизованными вообще (многодетные родители, граждане с инвалидностью и так далее).

"В итоге проблемы с набранными на улицах гражданами приходится решать командирам учебных центров, в том числе вопросы судебных процессов", – считает Бобровская.

Она добавила, что факты привлечения руководителей ТЦК и СП к ответственности носят единичный характер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 декабря Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине следует принять сложные, но критически важные решения по мобилизации граждан для противостояния российской агрессии.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что минимальный мобилизационный возраст в Украине – это 25 лет. Проведения мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет.

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