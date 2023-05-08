'Мы будем чествовать наше историческое единство': Зеленский подписал закон о праздновании 9 мая Дня Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о праздновании 9 мая Дня Европы. Глава государства отметил, что в этот день украинцы будут чествовать историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

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Президент отметил, что много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы – для почтения достигнутых мира и единства. Об этом говорится в обращении Зеленского по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам главы государства, сегодняшнее единство на европейском континенте приближает Украину к празднованию первого дня нашего мира. Поэтому президент уверен, что правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы.

"Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, приближающее мир. Вечная память всем погибшим во Второй мировой войне! Слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы все обязаны нашей жизнью!", – отметил президент.

Зеленский отметил, что сейчас Украине возвращается честная история без идеологических примесей. Он добавил, что подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

"Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим лгать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель – порабощение или уничтожение. И как тогда мы опирались на общую силу свободных народов, так и сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой. И мы победим! Будет день нашей победы – День победы Украины. Будет", – подчеркнул президент.

Напомним, Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что в последние годы отношение украинцев к праздникам 8 и 9 мая сильно изменилось. 9 мая празднуют россияне как милитаристский агрессивный праздник. 13 лет назад, в 2010-м, почти 60% граждан считали день победы одним из самых больших праздников. После 24 февраля 2022 только 13% украинцев готовы продолжать праздновать 9 мая.

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