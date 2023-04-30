Выходные в мае 2023: сколько дней будут отдыхать украинцы

В Украине в мае 2023 года будет восемь выходных дней – это 6-7, 13-14, 20-21 и 27-28 числа (суббота и воскресенье). В этом месяце мы могли бы получить дополнительные выходные, однако они упраздняются, поскольку в стране действует военное положение.

Видео дня

Этот момент регулируется законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Напомним, что военное положение, согласно указу президента, действует как минимум до 20 мая 2023-го. Скорее всего, его продлят еще на 90 дней (до средины августа).

То есть, в следующем месяце 1 мая (Международный день труда), 8 мая (День памяти и примирения), 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне) остаются государственными праздниками, но дополнительных выходных они не предполагают.

Могут быть и исключения: в негосударственных компаниях руководители имеют право одобрить дополнительные выходные дни, но решение принимается индивидуально каждым работодателем.

В случае, если военное положение после 20 мая продлено не будет, то следующие дополнительные выходные ждут украинцев в первый месяц лета. 4 июня (воскресенье) празднуется Троица, и выходной может быть перенесен на понедельник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В воскресенье, 14 мая, в Украине будет отмечаться День матери. Об истории этого праздника можно почитать по ссылке.

– А в четверг, 18 мая, будет День вышиванки. Интересные факты о нашей национальной одежде ищите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!