Мужчину, у которого в Херсоне погибла семья, не пустили в эвакуационный автобус с собакой: он три дня шел пешком в Одессу

В Херсоне организаторы эвакуации местного населения после подрыва Каховской дамбы россиянами отказались впускать в автобус мужчину с немецкой овчаркой. Он был вынужден идти в Одессу пешком, что заняло у три дня пути, но от четверолапого друга он не отказался.

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Об этом сообщила волонтер Яна Титаренко на своем Facebook. Причиной категорического отказа стало отсутствие намордника у пса, который хозяин, видимо, не успел купить или найти в своем затопленном доме, потому что переживал страшное психологическое горе.

"Вы наверняка хотите спросить почему он не купил намордника, или не попросил, или еще что-то. Да, он не купил и не попросил, потому что просто не имел на это моральных сил. Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, прилетевшей в их дом", – рассказывает автор публикации.

Она добавила, что херсонец не стал покидать город и после трагедии. А выехать был вынужден, когда вражеская армия России спровоцировала страшное наводнение, в кармане у него было всего 300 гривен и альтернативы эвакуации у него не оставалось.

"Я не буду писать о его состоянии, о моих девушках, которые нашли ему квартиру, начали восстанавливать документы, о том, что мы полностью закрыли его базовые потребности и потребности собаки, напишу лишь, что они с собакой много спят, а на вопрос дела", он ответил "собака начала есть", – заключила Титаренко.

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