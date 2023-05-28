В Житомире в маршрутке разгорелся конфликт из-за отказа водителя бесплатно везти военного: пассажиры вступились

В Житомире произошел конфликт в маршрутке, водитель которой отказался бесплатно везти военнослужащего. В итоге маршрутчик ударил пенсионера, который вступился за защитника.

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О случае рассказали в соцсетях. По словам оцевидцев конфликта, инцидент произошел в житомирской маршрутке № 58 Малеванка – Диагностический центр (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военный, зайдя в автобус, показал удостоверение, однако получил ответ, что он не при исполнении обязанностей.

"Водитель заставил платить его за проезд, люди вступились за военного. И дедушка, заплативший за военного, стал кричать на водителя и вышел из маршрутки. Водитель выбежал и в спину ударил деда. Тот упал и чуть не убился", – рассказали в сети.

По словам местных жителей, это уже не первый скандал с участием этого водителя. В частности, он требует от пенсионеров оплачивать полную стоимость проезда, а те соглашаются, только бы избежать конфликта. На днях маршрутчик требовал полную оплату от инвалида 3-й группы.

Как известно, украинские военные, получившие инвалидность вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица имеют право на бесплатный проезд во всех видах транспорта городского, пригородного и междугороднего сообщения в Украине, кроме такси.

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