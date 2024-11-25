Мужчина вел себя агрессивно: на Волыни произошел конфликт с дракой и стрельбой с участием патрульных. Видео

В Ковеле Волынской области 24 ноября произошел конфликт с дракой с участием патрульных полицейских. Один из мужчин украл у патрульных ключи от авто, в инцидент вмешались прохожие.

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Одна из полицейских была вынуждена произвести предупреждающий выстрел вверх. Об этом рассказали на Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области.

Там рассказали, что прохожий мужчина украл ключи от автомобиля патрульных, когда правоохранители составляли административный протокол на водителя Jeep, нарушившего ПДД.

"Полицейские догнали мужчину. Общаясь с патрульным, он вел себя крайне агрессивно и конфликтовал, инспекторы начали задерживать нападающего. В этот момент несколько прохожих вмешались в конфликт", – говорится в сообщении.

После этого одна из полицейских произвела предупреждающий выстрел вверх, чтобы подать сигнал тревоги и вызвать вспомогательные силы. Участники драки, пользуясь суетой, сели в автомобиль Volkswagen и скрылись с места происшествия.

Вскоре правоохранители остановили автомобиль и задержали нарушителей.

"Два нападающих задержаны согласно ст. 208 УПК. В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. Продолжаются следственные действия", – добавили в патрульной полиции.

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