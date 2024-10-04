'МСЭК дает крылья': сеть взорвалась мемами из-за груды наличных, найденной у руководительницы МСЭК и ее сына в Хмельницкой области

Разоблачение на коррупции руководительницы Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, топ-чиновника местного ГУ Пенсионного фонда Украины, повлекло за собой большой общественный резонанс. Во время обысков у фигурантов обнаружили груды наличных денег на сумму 6 млн долларов, что вдохновило украинцев на создание множества мемов и фотожаб.

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Авторы этих мемей провели параллель между роскошной жизнью украинских чиновников и звезд американского шоу-бизнеса и IT-миллиардеров. OBOZ.UA публикует подборку самых забавных.

Об очередном резонансном разоблачении коррупционеров сообщили в Государственном бюро расследований 4 октября.

Дома и в кабинетах фигурантов во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили наличные деньги в разных валютах на 6 млн долларов США.

Особой остроты происшествию добавило то, что во время следственных действий чиновница МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионами долларов через окно.

Фигуранты подозреваются в помощи военнообязанным мужчинам в уклонении от мобилизации.

Они, по-видимому, незаконно оформляли справки об инвалидности.

Украинцы отреагировали на новость волной мемов и фотожаб.

Они сравнили украинских чиновников с американскими миллионерами, иронизируя, что американцам трудно превзойти "мастерство" и уровень роскоши коррупционеров из МСЭК.